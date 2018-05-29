SAADET LİDERİ, İNGİLİZ EŞİYLE İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendisiyle evlendikten sonra önce Müslüman, ardından Türk olan eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu ilk kez birlikte görüntülendi.
SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu, eşinin İngiliz olduğu iddiası sosyal medyayı sallamıştı.
"BUNU GİZLEYECEK HALİM YOK"
Temel Karamollaoğlu, yorumların ardından yaptığı açıklamada eşinin İngiliz olduğunu gizlemediğini belirterek şunları kaydetmişti: "Doğru, ben İngiltere'de tahsil yaptım. Ortaokul, liseyi Kayseri'de okudum. Oradan mezun olduktan sonra önce teknik üniversiteye girdim arkasından da Avrupa imtihanlarından birkaç tanesini kazandım İngiltere'ye gittim. Orada tekstil tahsili yaptım ve döndüm. Oradayken de eşimle evlendim. Kendisi bana en büyük destek veren kişi. İnancında ve yaşantısında çok titizdir. Hem Müslüman oldu hem Türk vatandaşı oldu. Evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde. Bunu gizleyecek halim de yok. Gizlemeyi de düşünmüyorum."
YAN YANA OTURDULAR
Bugüne kadar Temel Karamollaoğlu'nun yanında gözükmeyen eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, geçen günlerde Saadet Partisi'nin bir etkinliğine katıldı. Etkinlikte Temel Karamollaoğlu'nun verdiği çiçeği alan Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, etkinlikte eşinin yanına oturdu.
Kaynak: haberinburada
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