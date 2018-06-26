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Saadet Kontenjanından CHP Adayı Olan İsim, Seçim Kampanyası Yapmadan Vekil Oldu

SAADET KONTENJANINDAN CHP ADAYI OLAN İSİM, SEÇİM KAMPANYASI YAPMADAN VEKİL OLDU

Seçim çalışmalarına katılmamasına rağmen Konya'da Saadet Partisi kontenjanından CHP'nin ikinci sıra adayı olan Abdülkadir Karaduman, "Seçimde farklı bir mesuliyetim vardı" dedi.

Tarih : 26 Haziran 2018, 15:40
Puan Ver : Saadet Kontenjanından Chp Adayı Olan İsim, Seçim Kampanyası Yapmadan Vekil Oldu(10/10)6

Konya'da, Saadet Partisi kontenjanından CHP'nin ikinci sıra adayı olan Abdülkadir Karaduman, seçim çalışmalarına katılmadan milletvekili seçildi. Şu an Ankara'da olan Karaduman, "Seçimde farklı bir mesuliyetim vardı. O mesuliyetimi yerine getirmek için Konya'da bulunamadım" dedi.

CHP, KONYA'DAN İKİ MİLLETVEKİLİ KAZANDI

CHP, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekili Seçimlerinde, Konya'da kesin olmayan sonuçlara göre 122 bin 912 oy alarak adayları Abdüllatif Şener ve Saadet Partisi kontenjanından ikinci sırada yer alan Abdülkadir Karaduman'ı Meclise taşıdı.

ŞENER SAHADA OY İSTEDİ, KARADUMAN İSTEMEDİ

CHP'nin kentte yürüttüğü seçim çalışmalarına katılan Abdüllatif Şener, partililerle birlikte seçmenden oy istedi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğan İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu bekar Abdülkadir Karaduman (26) ise çalışmalara katılmadı.

"SEÇİMDE FARKLI BİR MESULİYETİM VARDI"

Çalışmalara başka bir görevi olduğu için katılamadığını ifade eden Karaduman, "Seçimde farklı bir mesuliyetim vardı. O mesuliyetimi yerine getirmek için Konya'da bulunamadım" dedi. Karaduman, daha önce yürüttüğü Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı görevini adaylık süreciyle birlikte bıraktığını ve şu an resmi bir görevinin bulunmadığını belirtti.

SİYASETE CHP SAFLARINDA MI DEVAM EDECEK?

Karaduman, yoluna CHP ya da Saadet Partisi milletvekili olarak devam edip, etmeyeceğini ise şöyle açıkladı: "İşin özü, ben meseleye ideolojik olarak bakmıyorum. Hak ve adalet ekseni içinde her yerde oluruz. Bu açıdan bir problem bulmuyorum. CHP'den de aday olmamın sebebinin hikmeti buydu. Adaleti üstün tutan bütün kuruluşlarda yer alır, görev yaparız. Bu bizim açımızdan problem oluşturmaz. Meseleye çok ideolojik bakmanın Türkiye'yi getirdiği durumu hep birlikte görüyoruz."

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Kaynak: haberinburada



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