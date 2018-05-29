Dev Projede Son Doğru! İki Kent Arasını 15 Dakikaya Düşürecek
Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu
Beşiktaş, Yıldız Futbolcusunu Resmen Sattı
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
Survivor'dan Gelerek Başrol Oynadığı Filmi İzleyen Hilmi Cem'in Duygusal Anları
Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
Arda'nın Ölüm Tarihindeki Yürek Burkan Detayı Sevgilisi Ortaya Çıkardı
Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
Tem'de Aracına Çarpan Tır'a Tırmanan Sürücü Konuştu: Her Şeyi Göze Almıştım
Konya'da Oluşan 300'den Fazla Obruk, Evleri Tehdit Ediyor!
Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!
Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
İnce-Alçı Tartışmasına Erol Köse Sert Sözlerle Dahil Oldu
Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak

Ryan Babel'den Ayrılık Sinyali: Etrafında Olduğun Şeyleri Değiştir

RYAN BABEL'DEN AYRILIK SİNYALİ: ETRAFINDA OLDUĞUN ŞEYLERİ DEĞİŞTİR

Beşiktaşlı Ryan Babel, hakkında çıkan transfer dedikodularının ardından sosyal medyada, "Eğer etrafındaki şeyleri değiştiremiyorsan, sen de etrafında olduğun şeyleri değiştir." paylaşımında bulundu.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Ryan Babel'den Ayrılık Sinyali: Etrafında Olduğun Şeyleri Değiştir(9/10)5

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım siyah beyazlı taraftarların telaşlandırdı.

2017 yılının Ocak ayında Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından "Eğer etrafındaki şeyleri değiştiremiyorsan, sen de etrafında olduğun şeyleri değiştir." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

TARAFTARDAN BABEL'E: TAKIMI MI KASTEDİYORSUN

Hollandalı futbolcunun bu paylaşımı ayrılık iddialarını da beraberinde getirirken bazı siyah beyazlı taraftarlar Babel'e 'Takımı mı kastediyorsun?' sorusunu yöneltti.

Tecrübeli futbolcu bu paylaşımın ardından henüz herhangi bir açıklama yapmazken bugün bazı basın organlarında Hollandalı yıldız için Feyenoord'un 5 milyon euro'luk transfer teklifi yaptığı haberleri yer almıştı.

Beşiktaş'ta 1,5 sezon görev yapan Ryan Babel, Siyah-Beyazlı formayla 70 maça çıkıp 23 gollük performans sergilemişti.

Tecrübeli futbolcu, Kara Kartal'daki etkili görüntüsü sonrasında yıllar sonra Hollanda Milli Takımı'na yükselmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ryan  Babel  Den  Ayrılık  Sinyali  Etrafında  Olduğun  Şeyleri  Değiştir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER