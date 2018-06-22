RÜZGAR ERKOÇLAR, PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLA TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI
26 yaşındayken kendi deyimiyle içinde hapsolduğu kadın bedenine veda edip erkek olan Rüzgar Erkoçlar paylaştığı havuz fotoğrafıyla takipçilerinden tam not aldı.
26 yaşındayken kendi deyimiyle içinde hapsolduğu bedenine veda etti, cinsiyet değiştirip erkek olan Rüzgar Erkoçlar sosyal medya üzerinden paylaştığı havuz fotoğrafıyla takipçilerinden tam not aldı. Erkoçlar geçtiğimiz günlerde yeni filmindeki öpüşme sahnesiyle gündeme gelmişti.
ÖPÜŞME SAHNESİ İÇİN ZORLANMADIM DEMİŞTİ
Rüzgar Erkoçlar, 'Öğrenci Kafası: Soygun' filminin fragmanında da yer alan öpüşme sahnesi hakkında, "Çok kısa ama ağır çekimde verilen bir sahne. Zaten bir geniş açıdan, bir de yakından toplamda iki defa çekildi. Yani çok tekrar yapmadık" dedi.
Kaynak: haberinburada
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