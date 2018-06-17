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Rusya'nın Başkenti Moskova'da Meksikalıların Günü

RUSYA'NIN BAŞKENTİ MOSKOVA'DA MEKSİKALILARIN GÜNÜ

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupasında son şampiyon Almanya ile Orta Amerika temsilcisi Meksika arasında Moskova'da oynanan mücadele öncesinde taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Tarih : 17 Haziran 2018, 19:20
Puan Ver : Rusya'nın Başkenti Moskova'da Meksikalıların Günü(6/10)2

Karşılaşmanın oynanacağı Luzhniki Stadı'na saatler öncesinde gelen iki takım taraftarları açtıkları bayraklar ve tezahüratları ile milli takımlarına destek verdi.

MEKSİKA KARNAVALI

Mücadele öncesinde en büyük ilgiyi Meksikalı taraftarlar gördü. Stat etrafında Almanlardan daha fazla olan Meksikalılar, giydikleri geleneksel kıyafetleri ile tüm takım taraftarlarının ilgi odağı oldu.

Kafalarındaki büyük geleneksel şapkaları, Aztek medeniyetini simgeleyen kıyafetleri nedeniyle futbolseverler, Meksikalılar ile fotoğraf çektirmek için adeta kuyruğa girdi.

STATTA DA DURUM FARKSIZ

Luzhniki Stadı'nın tribünlerinde de Meksikalı taraftarlar ağırlıkta bulunuyor.

Alman Milli Takımı ısınmak için sahaya çıktığında tribünlerde büyük bir uğultu duyuldu. Meksika Milli Takımı sahaya çıktığında ise tribünlerdeki coşku zirveye ulaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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