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RUSYA'DAKİ İLK GOLÜN ARDINDAN TARİHİ KARE


Rusya'daki ilk golün ardından tarihi kare
Tarih : 14 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : Rusya'daki İlk Golün Ardından Tarihi Kare(6/10)2

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası, Rusya - Suudi Arabistan karşılaşmasıyla başladı.

Arjantin Futbol Federasyonundan Nestor Pitana'nın yönettiği karşılaşmada turnuvanın ilk golü, 12. dakikada ev sahibi ekipten geldi.

GAZINSKIY TOPU AĞLARA YOLLADI

Sol kanattan Zhirkov'un yaptığı ortada Gazinskiy, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

GOLDEN SONRA PRENS SELMAN İLE PUTIN EL SIKIŞTI

Mücadeleyi birlikte takip eden Suudi Arabistan Prensi Selman, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, golün ardından ekranlara geldi. Prens Selman, yedikleri golün ardından üzüntü yaşarken Putin elini uzatarak rakibinin elini sıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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