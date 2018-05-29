RUSYA, TOMAHAWK FÜZELERİNİ İNCELEYİP YENİ SAVAŞ SİSTEMLERİ GELİŞTİRECEK
Rus Radyoelektronik Teknolojiler şirketinin (KRET) Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Miheyev, Suriye'den Rusya'ya getirilen ABD yapımı Tomahawk füzeleri üzerinde yapılan çalışmalarda edinilen veriler doğrultusunda, 3 yıl içinde yeni Rus elektronik savaş sistemlerinin geliştirileceğini açıkladı.
SURİYE ORDUSU, PATLAMAMIŞ TOMAHAWK FÜZELERİNİ RUSYA'YA VERMİŞTİ
Suriye ordusu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın 14 Nisan'da yaptığı saldırının ardından 2 adet patlamamış Tomahawk füzesi bulmuş ve bu füzeleri Rusya'ya teslim etmişti.
YENİ SAVAŞ SİSTEMLERİ ÜRETİLECEK
Füzeler üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda yeni elektronik savaş sistemleri üretileceğini ifade eden Miheyev "Yapılan füze saldırısı çerçevesinde, yeni çalışmalara yönelik teknik görevler için hazırlanılıyor. Çalışmalarda yeni elektronik savaş sistemleri protoripleri üretmemizde kullanılabilecek tüm veriler göz önünde bulundurulacak" dedi.
2-3 YIL İÇİNDE GELİŞTİRİLECEK
Miheyev, incelemelerde füzelerle ilgili seyir mesafesi gibi birçok bilginin edinilebileceğini belirterek, "Bu parametreleri bilerek, füzelere her aşamada etkin bir şekilde müdahale edebileceğiz" ifadesini kullandı. Miheyev, sistemlerin geliştirilmesinin 2-3 yıl alacağını ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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