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Rusya ile Suudi Arabistan 25 yıl sonra karşılaşıyor

RUSYA İLE SUUDİ ARABİSTAN 25 YIL SONRA KARŞILAŞIYOR

2018 FIFA Dünya Kupasının ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan, yarın yapacakları A Grubu maçıyla 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

Tarih : 13 Haziran 2018, 14:10
Puan Ver : Rusya İle Suudi Arabistan 25 Yıl Sonra Karşılaşıyor(5/10)1

Tarihlerinde sadece bir kez özel maçta karşılaşan iki ekibin tek randevusu 1993'te oldu. 6 Kasım'da Suudi Arabistan'ın El-Huber şehrinde yapılan özel karşılaşma ev sahibi takımın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İki ekip, ilk randevularının ardından bir daha karşılaşmadı.

MAÇI ARJANTİNLİ HAKEM YÖNETECEK

Başkent Moskova'daki Luzhniki Arena'da oynanacak karşılaşma 18.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Juan Pablo Bellati ve Hernan Maidana yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Brezilyalı Sandro Ricci üstlenecek.

Rusya ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı A Grubu'nun diğer maçında ise 15 Haziran Cuma günü Saint Petersburg Stadı'nda Mısır ile Uruguay karşı karşıya gelecek.

FIFA SIRALAMASI

Suudi Arabistan ise dünya sıralamasında, 67. basamakta yer alıyor.

Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya dünya sıralamasında 70. sırada bulunuyor.

RUSYA'NIN 11. ŞAMPİYONASI

Rusya, ev sahipliği yaptığı şampiyona ile 11. kez bu büyük organizasyonda yer alıyor.

Asya Elemelerini Japonya'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Rusya vizesini alan Suudi Arabistan ise tarihinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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