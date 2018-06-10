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RUSLAR, DÜNYA KUPASINDA EVLERİNİ KİRAYA VERİP TÜRKİYE'YE TATİLE GELECEK


Ruslar, Dünya Kupasında Evlerini Kiraya Verip Türkiye'ye Tatile Gelecek
Tarih : 10 Haziran 2018, 12:40
Puan Ver : Ruslar, Dünya Kupasında Evlerini Kiraya Verip Türkiye'ye Tatile Gelecek(10/10)6

2018 Dünya Kupası, 14 Haziran Perşembe günü oynanacak Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başlayacak. 15 Temmuz'a kadar sürecek olan dev organizasyon, Türkiye'ye gelecek olan turist sayısını da yakından ilgilendiriyor.

OTELLER DOLDU

Öyle ki futbolu sevmeyen ve 1 ay boyunca kalabalıkta kalmak istemeyen Ruslar, evlerini günlük 600 ila 1.000 dolar arasında bir ücret karşılığında taraftarlara kiralayarak kazandıkları parayla Türkiye'ye tatile gelmeyi planlıyor.

Otellerin dolması, stada yakın yerlerde yaşayan Rusların kolaylıkla evlerini kiraya vermesini sağlayacak.

TATİLİ DAHA DA UCUZA GETİRECEKLER

Yıllardır çok uygun fiyatlarla Türkiye'de tatil yapan Ruslar, böylece kiradan gelecek parayla tatillerini adeta bedavaya getirecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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