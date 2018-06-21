RUS MEDYASI BOMBALADI: RUS KADINLAR KUPAYI EŞ BULMAK İÇİN KULLANIYOR
Rus gazetelerinin iddiasına göre Rus kadınlar, ülkede düzenlenen Dünya Kupasını kendilerine eş bulmak için bir fırsat olarak görüyor.
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus medyasına yansıyan ve üzerinde konuşulan başlıklardan biri "koca avındaki kadınlar". Ülke medyasında yer alan bazı yazılarda kimi Rus kadınların yabancı ülke taraftarlarına yaklaşarak "avcılık" yaptıkları değerlendirmesine yer veriliyor.
ÇOK FAZLA ÇABA HARCAMALARINA GEREK KALMIYOR
Spor haberleri veren Championat.ru isimli internet sitesinde yer alan "Rus güzeller yabancılarla nasıl konuşuyor?" başlıklı makalede, "kadınların çok fazla çaba harcamasına gerek olmuyor çünkü avları kendi ayaklarıyla tuzağa düşüyor" tarzında ifadeler yer buluyor.
FIRSAT OLARAK GÖRÜYORLAR
BBC İzleme servisinin derlediği makalelerden biri de Moskovsky Komsomolets isimli internet sitesinde yer alıyor. Sitedeki yazıda, "Dünya Kupası'na yalnızca futbolcular, teknik direktörler, taraftarlar ve evsahibi şehirler değil kadınlar da özel olarak hazırlanıyor" ifadesi ile konuya değiniliyor.
Makale şu cümlelerle sürüyor:
"Bazıları 2018 Dünya Kupası'nı iyi bir adamla tanışmak ve ciddi bir ilişki için fırsat olarak görüyor. Kimi de kısa yoldan para kazanma amacında."
DOĞRU GİYİNME ÖNERİLERİ VERİYORLAR
Rus tabloid basınından Komsomolskaya Pravda ise kadınlara yabancı taraftarlarla tanışmak için doğru giyinme önerileri veriyor.
Yazıda, "Halen yüksek topuklu stiletto giyen kadınlar, ismini İngilizce'ye çevirmeyi unutmuş restoranları hatırlatıyor." deniliyor.
"FUTBOLCULARIN ESKİ SEVGİLİLERİNE TALEP VAR"
Life.ru'daki yazıda da Dünya Kupası'nın escort kadınlara talebi artırdığı vurgulanıyor ve "Bu anlamda en büyük talep geçmişinde biraz da olsa futbolla ilişkisi olmuş kadınlara. Örneğin, futbolcuların eski sevgilileri gibi." deniliyor.
Sosyal medyada ise bu amaçla Dünya Kupası heyecanına katılan kadınlar eleştiriliyor.
Twitter kullanıcısı erkekler kadar kadınların da bu başlık konusunda yargılayıcı paylaşımlar yapması ise dikkat çekiyor.
Kaynak: haberinburada
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