Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kuzey Kore ziyaretini takip eden gazeteci , Kim Jong-un'un kız kardeşinin evin hanımı gibi olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u özel sarayında ziyaret ettiği görüşmeye eşlik eden Russia Today (RT) muhabiri İlya Petrenko, Kim'i bire bir göz teması halindeyken haberleştirme, kişisel sarayını gezme fırsatı bulan nadir gazetecilerden biri oldu.

ARAMA VE EL KOYMA

Bu deneyimi aktaran Petrenko, perşembe günkü Lavrov-Kim görüşmesine saatler kala yetkililerin eşlikçi gazetecileri Kuzey Kore standartlarında lüks bir otel niteliğindeki bir odaya topladığını, üzerlerini aradığını ve tüm iletişim cihazlarını aldığını anlattı.

MİNİBÜSLE BOMBOŞ YOLLARDA

Daha sonra RT ekibi, bir sivil polis minibüsüne bindirilerek başkent Pyongyang'da yola çıkarıldı. RT muhabiri, gördüklerini "Nereye gittiğimizi bilmiyorduk, sürücü ne İngilizce ne de Rusça konuşuyordu. Yolda ilerledikçe sokaklarda git gide daha az insan görür olduk, sonunda tüm yollar boşaldı, oratalıkta polis korteji bile yoktu" diye nakletti.

İŞTE YÜZ BAHÇELİ KÖŞK

Petrenko, sonunda Kim'in büyükbabası ve babasının dev posterlerinin asıldığı kocaman bir taş binanın göründüğünü ve ardından yerleşkenin daha ücra bir köşesinde daha küçük lüks bir villanın belirdiğini, bunun Kuzey Kore liderinin kişisel kabul sarayı olan Yüz Bahçeli Köşk olduğunu belirtti.

VE KAPI ARALANDI

Önce büyük ahşap kapıyı aralayarak, daha sonra kapının önüne çıkarak korumalarla görüşen kadını hemen tanıdığını, bunun Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong olduğunu kaydeden Petrenko, şu izlenimini aktardı: "Gri ceket-etek giymiş halde, evin hanımı edasında girişte fır dönüyordu. Kendisini İngilizce selamladım, bana gülümseyip İngilizce 'Merhaba' dedi."

DİPLOMASİ ATAĞININ ÖNCÜSÜ

Kim Jong-un, şubatta Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatı'na göndererek uluslararası topluma takdim ettiği kız kardeşini, yeni bir barış sürecinin başlamasının öncüsü yapmıştı. Kim Yo-jong, olimpiyat stadyumunda ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile arkalı önlü oturmuş, Güney Kore lideri ile görüşmeye girmişti.

YANIK TENLİ, AYAKLARI YERE BASAN KİM

Lavrov'u karşılamak üzere daha sonra Kim Jong-un'un dışarı çıktığını aktarıp "Pahalı bir kol saati takıyordu. Kız kardeşinin teni ne kadar soluksa onunki o kadar yanıktı. Gayet rahat ve kontrollü gözüküyordu" diye devam eden RT muhabiri, "Gerçeklikten kopuk birine benzemiyordu" vurgusu yaptı.

KIZ KARDEŞİ, YAKIN KİŞİSEL DANIŞMANI

Tüm öğleden sonra boyunca Kim Yo-jong'un erkek kardeşine yakın kişisel danışmanı gibi yardım ettiğini, protokolün nüanslarıyla ilgili yardımcı olduğunu belirten Petrenko, diğer yandan baş başa görüşmeye geçildiğinde Lavrov'un müzkareciler ve çevirmenlerden oluşan 7 kişilik ekiple masaya oturduğuna, masanın karşı tarafında Kim'in tek başına olduğuna, yanına bir çevirmenden başkasını almadığına dikkat çekti.

SIR KUTUSU

Fotoğraf çekimi bitip gazeteciler çıkarılmasının ardından Kim ile Lavrov'un bir saat görüştüğünü, her ikisinin de görüşmeden tatmin olmuş havada, gülümseyerek çıktığını ve Rus Dışişleri Bakanı'nın Kuzey Kore liderine geleneksel Rus kutusu hediye ederken "Sırlarınızı saklamanız için" esprisi yaptığını kaydeden RT muhabiri, bundan sonra gerçeküstücü büyünün sona erdiğini belirtti.

APAR TOPAR HAVAALANINA

Gazetecilerin yeniden apar topar minibüslere bindirildiğini, telefonlarının geri verildiğini, doğrudan havaalarnına götürülüp ülkeden 'postalandıklarını' kaydeeden Petrenko, "Ama itirazım yok. Kuzey Koreli gazetecilerin çoğunun, bizim içine alındığımız saraya adım atma fırsatı olmamıştır. Unutulmaz bir deneyimdi" dedi.

Kaynak: haberinburada