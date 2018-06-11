İflas Eden Efsane Tenisçi Boris Becker, Kupalarını Satışa Çıkardı
Çöpe Atılan Yumurtalardan Binlerce Civciv Çıktı
Rtük Başkanı: Televizyonların Her Adaya Eşit Süre Vermesini Bekleyemeyiz
Adalar'da Atlar İçin Yapılan Fayton Park Havadan Görüntülendi
Son Dakika! Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Kandil Operasyonu Dahil, Her An Her Şey Olabilir
Başak Demirtaş'tan Evini Ziyaret Edecek İnce'ye: Cumhurbaşkanı Adaylarına Evimizin Kapısı Açık
Mahalle Halkı Diken Üstünde! Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Çözülemiyor
Efsane Futbolcu İbrahim Yattara, Trabzonspor Altyapısında Antrenör Oluyor
Almanya'daki Seçim Sandıklarında Uzun Kuyruklar Oluştu
Türkiye'nin En Önemli Sorunu Ekonomidir Diyenlerin Oranında Büyük Artış
Tarım İşçilerinin Tehlikeli Yolculuğu Görenleri Hayrete Düşürdü
Tsk, Kandil Operasyonunda İkinci Safhaya Geçiyor
Pkk'nın Beli Kırıldı, Son 1 Haftada 69 Terörist Öldürüldü
Ypg, Esad'ın Müzakere Teklifini Kabul Etti: Askeri Yönetimin Çözüm Olmayacağını Anladık
Türkiye Ekonomisi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 7,4 Büyüdü
Hurda Teşvikinde Süre 2019'a Kadar Uzatıldı
Muğla'da Sedyeden Düşürülen Kadının Mezarı Açılacak
Evini Kundaklayan Adam 1 Yaşındaki Oğlunu Alevler İçerisinde Bıraktı
Başbakan'dan Taksicilere Uber Açıklaması: Hiç Kimse Bedavadan Para Kazanamaz
Beşiktaş'ta Menemen Sezonu Bitti, Mıhlama Sezonu Başlıyor

RTÜK BAŞKANI: TELEVİZYONLARIN HER ADAYA EŞİT SÜRE VERMESİNİ BEKLEYEMEYİZ


RTÜK Başkanı: Televizyonların Her Adaya Eşit Süre Vermesini Bekleyemeyiz
Tarih : 11 Haziran 2018, 13:10
Puan Ver : Rtük Başkanı: Televizyonların Her Adaya Eşit Süre Vermesini Bekleyemeyiz(8/10)4

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İletişim Merkezi'ne yansıyan şikayetlerin sadece yüzde 1,67'si seçim yayınlarına ilişkin yapıldı.

18 Nisan-7 Haziran arasında RTÜK İletişim Merkezine 8 bin 408 şikayet yansıdı. Siyasi parti ve demokratik gruplar ile tek yönlü, taraf tutar nitelikte yayın ve seçim yasaklarına aykırı yayınlar inceleme kriterinde tasnif edildi.

Yapılan şikayetler arasında seçim yayınlarına ilişkin gelen 141 başvurunun, genel başvuruların yüzde 1,67'sini oluşturduğu tespit edildi.RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, seçim kampanyalarına ilişkin kuruma gelen talepleri değerlendirdi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYLARINI İZLEYEMİYORUZ GİBİ TALEPLER YOK"

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, "Olumsuzluk olduğunda yoğun şikayet gelebiliyor. Bu seçim döneminde pek şikayet yok. 'Haber alamıyoruz, cumhurbaşkanı adaylarını izleyemiyoruz, milletvekili adaylarını dinleyemiyoruz' gibi talepler yok" dedi. Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"EDİTORYAL BAĞIMSIZLIK ÇERÇEVESİNDE YAYINLAR YAPIYOR"

Yerlikaya, zararlı yayınlarla ilgili binlerce şikayet geldiğini belirterek, şöyle konuştu:"Olumsuzluk olduğunda yoğun şikayet gelebiliyor. Bu seçim döneminde pek şikayet yok. 'Haber alamıyoruz, cumhurbaşkanı adaylarını izleyemiyoruz, milletvekili adaylarını dinleyemiyoruz' gibi talepler yok. Çünkü medyamız çoğulcu, bir sürü yerel medya kuruluşu var. Adaylar rahatlıkla medyada yer alabiliyor. Onun için de çok fazla şikayet gelmiyor. Tabii bundan sonra kampanya başlatıp şikayetler artarsa onu da bilemiyorum. Şu ana kadar aşırı bir şikayet yok. Gayet normal, vatandaşlar da memnun. Televizyonlardan da her adaya eşit süre vermesini bekleyemeyiz. Yüzlerce milletvekili adayı var, çok sayıda cumhurbaşkanı adayı var. Arz talep dengesi var. Radyo ve televizyonlarımız editoryal bağımsızlık çerçevesinde yayınlar yapıyor. Avrupa'da da bu böyledir. Herkes fikrini ifade edebiliyor. Mecralar, gazeteler ve sosyal medya imkanları çok fazla. Dolayısıyla böyle bir çoğulculuk var. Bu da seçimlerin rahat ortamda sürdürülmesini sağlıyor.

""PLANLI BİR HAREKET GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Televizyonların yanlı yayın yaptığına dair bazı kampanyaların yapıldığına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:"Önce TRT'den başlamak üzere 'yanlı davranıyor, iktidarı veriyor, onun dışındakileri vermiyor' denilerek eleştirilecektir. 'RTÜK, iktidarın sopası' gibi eleştiriler geliyor. Özel radyo ve televizyonların yanlı davrandığına dair beyanlar olabilir. Bunların hiçbirisi doğru değil. Türkiye'de yabancı medya grupları bile var. Nasıl tekelci olabilir? Bu tamamen bir safsata ve kasıtlı bir davranıştır. Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığı, seçimlere de hile karıştırıldığı iddiası ile Türk medyasının arkasından Türk demokrasisini hedef alacaklar diye düşünüyorum. 'Eşitlik, medya özgürlüğü yok' gibi kampanyalarla bunu sürdürecekler diye düşünüyorum. Halkımızın ve medyamızın bu konuda çok uyanık olması gerekir. Planlı bir hareket gibi görünüyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rtük  Başkanı  Televizyonların  Her  Adaya  Eşit  Süre  Vermesini  Bekleyemeyiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER