RONALDO, TAKIMINI SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR!
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasında ikinci maçına çıkan Portekiz, Ronaldo'nun 5. dakikada attığı golle Fas'ı 1-0 yendi ve İspanya beraberliğinden sonra aldığı galibiyetle puanını 4'e çıkardı.
Kaynak: haberinburada
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