Fas karşısında fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, milli takımla en çok gol atan Avrupalı futbolcu oldu.

PUSKAS'I GERİDE BIRAKTI

Portekiz formasıyla gol sayısını 85 yapan 33 yaşındaki futbolcu böylece 84 gollü Ferenc Puskas'ı geride bırakıp bu alanda zirvede yer aldı.

Milli takımla en çok gol atan isimse 109 golle İran efsanesi Ali Daei.

Kaynak: haberinburada