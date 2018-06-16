RONALDO, DEV MAÇ SONRASI KONUŞTU: BEN HER ZAMAN KENDİME İNANDIM
İspanya maçında hat-trick yapan Ronaldo maç sonu açıklamasında, "Ben kendime her zaman inandım, bunun için çalışıyorum. Sonuna kadar savaştık. Beraberlik adil bir sonuç." dedi.
Portekiz Milli Takımının ve dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Cristiano Ronaldo, İspanya ile 3-3 biten mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
RONALDO, ATTIĞI ÜÇ GOLLE MAÇIN ADAMI OLDU
Karşılaşmada muhteşem bir oyun sergileyen ve de 3 gol birden atan Cristiano Ronaldo, maçın ardından yaptığı açıklamada beraberliğin adil bir sonuç olduğunu söyledi.
"BEN KENDİME HER ZAMAN İNANDIM, BUNUN İÇİN ÇALIŞIYORUM"
Takımın iyi reaksiyon gösterdiğine de dikkat çeken Portekizli yıldız, "Ben kendime her zaman inandım, bunun için çalışıyorum. Takımın gösterdiği reaksiyonu öne çıkarmak istiyorum. Sonuna kadar pes etmedik. Sonuna kadar savaştık. Beraberlik adil bir sonuç." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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