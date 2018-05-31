ROMALI CENGİZ'E BÜYÜK ONUR
Romalı taraftarlar, yılın en iyi genç oyuncusu anketinde Cengiz Ünder'i 1. seçti. 2. sırada Lorenzo Pellegrini, 3. sırada Patrick Schick yer aldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, taraftarlarca belirlenen sezonun genç oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Cengiz, Roma'nın internet sitesi üzerinden yapılan oylamada 2017-18 sezonunun genç oyuncusu seçildi. Cengiz'in 7 bin 500 oy alarak birinci olduğu ankette, Lorenzo Pellegrini, bin 300, Patrik Schick ise 621 oy aldı.
PELLEGRINI'YE FARK ATTI
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Takıma geçen yaz katılan 20 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında Eusebio Di Francesco'nun takımının ligde ilk 3'e girmesine yardım etti. Bu performansı, Türk oyuncunun taraftar oylarını kazanmasını sağladı. Cengiz, ikinci sıradaki Lorenzo Pellegrini'ye fark atarak taraftar oylarının çoğunu alıp önemli bir galibiyet elde etti." ifadelerine yer verildi.
Resmi Twitter hesabından da Cengiz'in attığı gollerden oluşan bir video yayınlayan Roma, milli futbolcuyu Türk bayraklı paylaşımıyla tebrik etti.
Kaynak: haberinburada
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