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Roma, Beşiktaş'ın istediği yıldız için gelen teklifi reddetti

ROMA, BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ YILDIZ İÇİN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ

Roma, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Kuan Jesus için Marsilya'nın yaptığı teklifi reddetti.

Tarih : 12 Haziran 2018, 02:40
Puan Ver : Roma, Beşiktaş'ın İstediği Yıldız İçin Gelen Teklifi Reddetti(6/10)2

Roma, Beşiktaş, Torino ve Marsilya'nın ilgilendiği Juan Jesus'u düşük bir teklife satmaya yanaşmıyor.

İtalya basınında yer alan habere göre; Marsilya, Juan Jesus için resmi teklifini yaptı ancak Roma teklifi düşük bulduğu için olumsuz yanıt verdi.

10 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde; Marsilya'nın 8 milyon euroluk bir teklif yaptığı ancak Roma'nın en az 10 milyon euroya Jesus'u satabileceği belirtildi.

Ayrıca Marsilya'nın Brezilyalı stoperin transferinde ısrarcı olduğu ve yeni bir teklifle Roma'nın kapısını çalacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonun başında Inter'den Roma'ya 8 milyon euro karşılığında transfer olan Jesus, 29 maçta sahada yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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