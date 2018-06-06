REFERANDUMU BİLEN ŞİRKET, 24 HAZİRAN İÇİN YAPTIĞI ANKETİ YAYINLADI
24 Haziran seçimleri için son viraja girilirken, anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
ERDOĞAN YÜZDE 46, İNCE YÜZDE 20
Metropoll Araştırma'nın anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46 gözükürken, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin oy oranı ise yüzde 20 çıktı.
SEÇİM İKİNCİ TURA KALIYOR
Metropoll, bu sonuçlarla 8 Temmuz'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ikinci turuna Erdoğan ve İnce'nin kalacağını savundu.
MERAL AKŞENER, DEMİRTAŞ'IN GERİSİNDE
Araştırma sonucuna göre, "İkinci tura ben kalacağım ve cumhurbaşkanı ben olacağım" iddiasındaki Meral Akşener, Muharrem İnce'nin çok çok gerisinde kalırken, asıl şoku HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın da gerisinde kalarak yaşadı. Ankete göre ilk turda Demirtaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 11.4 iken, Meral Akşener'e oy vereceğini söyleyenler 11.2'de kaldı.
KARARSIZLAR BELİRLEYİCİ OLACAK
Metropoll'ün anketine göre Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 1.7 iken, Doğu Perinçek'e oy vereceğini söyleyenler ise 0.1 oldu. Kararsızların oranı 5.6 iken, hiçkimseye oy vermeyeceğini söyleyenler 1.8, protesto oyu kullanacaklar ise 1.4 çıktı.
REFERANDUMU YAKIN TAHMİN ETMİŞTİ
Metropoll, geçtiğimiz yıl 16 Nisan'da gerçekleşen referandumda yaptığı araştırmanın sonucunu "Evet ve Hayır oylarının şansı eşit" şeklinde duyurmuştu.
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Kaynak: haberinburada
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