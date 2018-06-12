REAL MADRİDLİ BALE, ESKİ KULÜBÜ TOTTENHAM'A DÖNÜYOR
Real Madrid'in Galli oyuncusu Gareth Bale, eski kulübü Tottenham'a dönmek için yeşil ışık yaktı.
Real Madrid'in Gallerli oyuncusu Gareth Bale için dev kulüpler birbiriyle yarışıyor. Premier Lig'de forma giymek istediği öğrenilen 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Real Madrid'den ayrılma ihtimali arttıkça gelen teklifler de çoğalıyor.
Kendisiyle ilgilenen Bayern Münih'i, "Real Madrid'den yalnızca Premier Lig için ayrılırım" diyerek reddeden Bale'i, uzun zamandır takip eden Manchester United'ın yanı sıra Katalan ekibi Barcelona da kaçırmak istemiyor. Ancak Don Balon'un haberine göre ise İspanyol ekibi, Gallerli futbolcunun Tottenham'a geri dönmesini istiyor.
REAL MADRID, BALE KARŞILIĞINDA ERIKSEN'İ İSTİYOR
Tottenham'dan 2013'te bonservisiyle birlikte aldıkları Gareth Bale'in İngiliz ekibine Danimarkalı yıldız Christian Eriksen karşılığında geri dönmesine sıcak bakan Real Madrid, böylece Manchester United ve Barcelona'yı da durdurdu.
Her transfer döneminde Bale'i yakın markaja alan ve renklerine katmak isteyen Manchester United bu sevdasından vazgeçmezken, yıldız oyuncunun Real Madrid'in isteği doğrultusunda Tottenham'a geri dönmesi ise İngiliz devi için büyük hayal kırıklığı olur.
Öte yandan İspanyol ekibi, bu hamlesiyle Gareth Bale'in ezeli rakibi Barcelona'ya gitmesini de engellemiş olacak.
Kaynak: haberinburada
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