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Real Madrid'in teknik direktörü resmen belli oldu

REAL MADRİD'İN TEKNİK DİREKTÖRÜ RESMEN BELLİ OLDU

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julen Lopetegu'nin, Dünya Kupasından sonra göreve getirileceğini açıkladı.

Tarih : 12 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : Real Madrid'in Teknik Direktörü Resmen Belli Oldu(10/10)6

Son dakika açıklamasına göre Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu! 2016'da göreve geldiği Real Madrid teknik direktörlüğünden 31 Mayıs'ta ayrılan Zinedine Zidane'ın yerine Julen Lopetegui görev yapacak!

İspanyol kulübünden yapılan açıklamaya göre şu anda İspanya Milli Takımı'nın başında bulunan başarılı çalıştırıcı, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın ardından Real Madrid'le iş başı yapacak.

JULEN LOPETEGUI KİMDİR?

Futbola Real Sociedad altyapısında başladıktan sonra Real Madrid akademisine geçen ve 1991 yılına kadar eflatun-beyazlıların formasını terleten Lopetegui, daha sonra Barcelona'ya transfer olmuştu. Futbolu bıraktıktan sonra Rayo Vallecano'da önce antrenörlük sonra da teknik direktörlük yapan İspanyol çalıştırıcı, 2008 yılında Real Madrid'in B Takımı olan Castilla'nın başına geçmişti. 2010 yılına kadar Real Madrid'de görev yapan Lopetegui, daha sonra İspanya U20, U19 ve U21 Milli Takımları'nı çalıştırmış ve 2014-15 sezonunda Portekiz temsilcisi Porto'ya transfer olmuştu. Porto'yla 78 maça çıkan başarılı çalıştırıcı, 2,24 puan ortalaması yakalamış ve 2016 yılında İspanya A Milli Takımı'nın başına geçmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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