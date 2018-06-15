Real Madrid'in ve ezeli rakibi Barcelona'nın da gündeminde olan 17 yaşındaki son kanat oyuncusu için başkent ekibinin mutlu sona ulaştığı bildirildi.

REAL MADRID TRANSFER İÇİN 45 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Teknik direktörlüğe Julien Lopetegui'yi getiren ve transfer harekatına başlayan Real, ilk bombasını genç oyuncuyla patlattı. Brezilya Genç Milli Takımları'nın da formasını giyen oyuncunun 45 milyon euro bonservisle transfer olduğu belirtildi.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

Santos Kulübü'nün tarihteki en pahalı transferi olan Rodrygo'nun, 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Kaynak: haberinburada