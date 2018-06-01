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Real Madrid'de Zidane'nın Yerine ya Pochettino ya Löw Gelecek

REAL MADRİD'DE ZİDANE'NIN YERİNE YA POCHETTİNO YA LÖW GELECEK

Real Madrid, Zinedine Zidane'ın takımdan ayrılmasının ardından takımı, Tottenham'ın başındaki Pochettino veya Almanya Milli Takımını çalıştıran Löw'e emanet edecek.

Tarih : 01 Haziran 2018, 15:40
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Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın ani ayrılığının ardından, yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Sezonu Avrupa'nın zirvesinde tamamlayan eflatun-beyazlılarda yeni teknik direktör için çok alternatifli bir liste mevcut.

LÖW VE POCHETTINO'NİN İSMİ GÜNDEMDE

İlk olarak Arsenal ile yollarını yeni ayıran ve şu an boşta olan Arsene Wenger'in ismi geçse de, son olarak Joachim Löw ve Mauricio Pochettino isimleri öne çıktı. Löw şu an Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü iken Arjantinli Pochettino ise Tottenham'ın başında bulunuyor.

Pochettino kulübü ile yeni sözleşme imzaladı ancak başkan Daniel Levy ile aralarında, teknik adam ayrılmak istediği zaman kolaylık yapılacağına dair anlaşma varmış. Real Madrid hem Pochettino hem de Löw ile kontak kurup nabız yoklamış.

TOPLANTI YAPTILAR

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve yöneticiler bir araya gelerek bugün bir toplantı yaptı. Bu toplantıda bu iki sim dışındaki alternatif isimler masaya yatırıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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