İspanyol devi Real Madrid, Avrupa'dan bir çok kulübün ilgilendiği Gareth Bale'ın bonservis bedelini 160 milyon euro olarak belirledi.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinden sonra takımdan ayrılabileceğini açıklayan Gareth Bale'i satmaya sıcak bakıyor.

Madrid ekibi, Barcelona, Manchester United ve eski takımı Tottenham'ın ilgilendiği Gareth Bale'in bonservis ücretini belirledi.

160 MİLYON EURO

İspanya basınında yer alan habere göre; Real Madrid, Galli yıldız için 160 milyon eurodan düşük teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.

Gareth Bale, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından "Haftada 2 maç oynamaya ihtiyacım var ancak bu sezon oynayamadım. 5-6 hafta sakatlık yaşadık ama öncesinde fit durumdaydım. Daha fazla dakika oynamalıyım. Transfer döneminde menajerimle görüşeceğiz. Belki kalırım belki kalmam" açıklamasını yapmıştı.

Tottenham'dan Real Madrid'e 2013 yılında 101 milyon euro karşılığında transfer olan 28 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon 39 maçta 21 gol attı ve 7 asist yaptı.

Kaynak: haberinburada