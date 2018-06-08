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Ramil Guliyev'den bir zafer daha!

RAMİL GULİYEV'DEN BİR ZAFER DAHA!

Milli atlet Ramil Guliyev, Norveç'te düzenlenen serinin beşinci yarışında 200 metre kategorisinde birinci oldu.

Tarih : 08 Haziran 2018, 00:40
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Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig'in beşinci yarışında 200 metre kategorisinde birinci oldu.

19.90'LIK DERECE YAPTI

Geçen yıl Londra'da düzenlenen Dünya Şampiyonasında altın madalya kazanan Ramil Guliyev, bir zafere daha imza attı. Milli atlet, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Elmas Lig'in beşinci yarışında 200 metrede birinci olmayı başardı. 19.90'lık derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayan Guliyev'i 19.98 ile Kanadalı Aaron Brown takip etti. Jereem Richards ise 20.19'luk derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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