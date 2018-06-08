Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig'in beşinci yarışında 200 metre kategorisinde birinci oldu.

19.90'LIK DERECE YAPTI

Geçen yıl Londra'da düzenlenen Dünya Şampiyonasında altın madalya kazanan Ramil Guliyev, bir zafere daha imza attı. Milli atlet, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Elmas Lig'in beşinci yarışında 200 metrede birinci olmayı başardı. 19.90'lık derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayan Guliyev'i 19.98 ile Kanadalı Aaron Brown takip etti. Jereem Richards ise 20.19'luk derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: haberinburada