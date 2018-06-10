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Ramil Guliyev, Diamond League'in Stockholm Ayağında Birinciliğe Ulaştı
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Ramil Guliyev, Diamond League'in Stockholm Ayağında Birinciliğe Ulaştı

RAMİL GULİYEV, DİAMOND LEAGUE'İN STOCKHOLM AYAĞINDA BİRİNCİLİĞE ULAŞTI

Fenerbahçe sporcusu milli atlet Ramil Guliyev, Diamond League'in Stockholm ayağında 200 metrede 19.92'lik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Tarih : 10 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : Ramil Guliyev, Diamond League'in Stockholm Ayağında Birinciliğe Ulaştı(9/10)5

Fenerbahçe sporcusu milli atlet Ramil Guliyev, Diamond League'in Stockholm ayağında 200 metrede 19.92'lik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Diamond League'de Oslo ayağının ardından Stockholm ayağı 200 metre yarışını da kazanan Ramil Guliyev bu başarısıyla birlikte puanını 24'e yükseltti.

200 METREDE EN İYİ DERECESİNE İMZA ATTI

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen organizasyonda Ramil Guliyev, 200 metre kategorisinde 19.92 ile bu sezonki en iyi ikinci derecesine imza attı. Guliyev'in birinci olduğu yarışta Kanadalı Aaron Brown 20.07 ile ikinci, Güney Afrikalı Luxolo Adams ise 20.36 ile üçüncü oldu.

Atletizmde 14 etaptan oluşan Diamond League serisinin bu sezonki altıncı yarışında 200 metre kategorisinde mücadele eden Ramil Guliyev ilk sırayı aldı. - Sporcu

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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