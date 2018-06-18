RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ BİTTİ, TRAFİK ÇİLESİ BİTMEDİ!
Ramazan Bayramı'nın son gününde evlerine dönen tatilciler nedeniyle birçok şehirde trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul'a dönmeye başlayan tatilciler nedeniyle Kocaeli TEM geçişinde yoğunluk gece saatlerinde de devam etti.
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine ve tatile giden tatilcilerin TEM otoyolunda sabah saatlerinden itibaren uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
GECE SAATLERİNDE DE YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR
3 günlük tatilin son gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler nedeniyle sabah saatlerinde uzun kuyrukların oluştuğu Kocaeli TEM geçişinde gece saatlerinde de yoğunluk devam etti.Trafik durma noktasına gelirken, polis ekipleri geçişleri rahatlatmak için başlattığı çalışmalarını sürdürdü.
EKİPLER NÖBETTE BEKLİYOR
Yoğunluk sebebi ile meydana gelen kazalara anında müdahale eden ekipler, vatandaşların yolda daha rahat ilerleyebilmesi için her 5 kilometrede bir nöbette bekliyor. Öte yandan, trafiğin gecenin ilerleyen saatlerinde rahatlaması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Suruç Olaylarına İlişkin Bir Kişi Tutuklandı!
- Fransa'da Yaşayan Gurbetçiler Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Paris'te Sandığa Koştu
- Yıldırım'dan Muhalefete Eleştiri: Önce Terörle Nasıl Mücadele Edeceğinizi Anlatın
- Selahattin Demirtaş Mitinglere Katılacak Mı? Ysk Son Noktayı Koydu!
- Dev Mitinge Akın Edenleri Yağmur Da Durduramadı
EKONOMİ HABERLERİ
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
- Ünlü Sosyal Ağ Şirketi Çalışanlarının Maaşlarını Bitcoin İle Ödeyecek
- Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
- Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
- Çalışma Bakanı, 'herkes 1000 Lira Aldı Mı?' Sorusuna Cevap Verdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dehşet Anı Kameraya Yansıdı! Turistlerin Üzerine Tavan Çöktü!
- Genç Adam, Babasının Tabutunun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
- Gece Kulübünde Biber Gazlı Katliam! 17 Kişi Feci Şekilde Can Verdi
- Kayıp Kadın, Hareket Etmekte Zorlanan Pitonun Karnından Çıktı
- Müzisyen Gencin, Kariyerini Engelleyen Kız Arkadaşından '350 Bin Dolarlık' Tazminat İntikamı
Bu Haberle İlgili Yorumlar