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Ramazan ateşkesi bitti! Taliban 30 Afgan askerini öldürdü

RAMAZAN ATEŞKESİ BİTTİ! TALİBAN 30 AFGAN ASKERİNİ ÖLDÜRDÜ

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde Taliban'ın iki kontrol noktasına düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 30 asker öldü.

Tarih : 20 Haziran 2018, 11:40
Puan Ver : Ramazan Ateşkesi Bitti! Taliban 30 Afgan Askerini Öldürdü(5/10)1

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde Taliban'ın iki kontrol noktasına düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 30 asker öldü.

TALİBAN MİLİTANLARI İKİ KONTROL NOKTASINA SALDIRDI

Badgis İl Konseyi Başkanı Abdülaziz Beg, Taliban militanlarının Bala Murgha bölgesinde iki kontrol noktasına saldırdığını ve yardıma gelen güçleri tuzağa düşürdüğünü söyledi.

EN AZ 30 AFGAN ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Beg, dün akşamdan bu sabaha kadar süren saldırılarda en az 30 Afgan askerin hayatını kaybettiğini, militanlardan da ölenler olduğunu kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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