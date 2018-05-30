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Putin'den Kritik TürkAkım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti

PUTİN'DEN KRİTİK TÜRKAKIM AÇIKLAMASI: BULGARİSTAN ROTASINI ERDOĞAN'DA TEYİT ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türkiye ile sürekli istişare ettiklerini belirterek, "Bulgaristan da alternatiflerden birisi. Erdoğan da telefon görüşmemizde teyit etti" dedi.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 22:40
Puan Ver : Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti(10/10)6

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türkiye ile sürekli istişare ettiklerini belirterek, "Bulgaristan da bu noktadaki alternatiflerden birisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü telefon görüşmemizde bunu teyit etti. Türk ve Bulgar dostlarımızla bunun üzerinde somut olarak çalışıyoruz." dedi.

"TÜRKAKIM PROJESİNİ ERDOĞAN'LA İSTİŞARE EDİYORUZ"

Putin, başkent Moskova'da Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Borisov ile yaptığı görüşmede TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin de ele alındığını dile getiren Putin, "Projede Avrupa'ya uzanacak hattın rotasını Türk ortaklarımızla sürekli istişare ediyoruz. Bulgaristan da bu noktadaki alternatiflerden birisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü telefon görüşmemizde bunu teyit etti. Türk ve Bulgar dostlarımızla bunun üzerinde somut olarak çalışıyoruz." dedi.

"KUZEY AKIM 2 PROJESİ İLE İLGİLİ KONULAR HALA AÇIK"

TürkAkım üzerinden Avrupa'ya sevk edilecek doğalgazla ilgili detayların diğer sevk noktalarındaki duruma bağlı olduğunu ifade eden Putin, "Bu detaylar, Avrupa pazarına enerji kaynakları sağladığımız tüm sevk noktalarının genel durumuna bağlı. Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı veya Kuzey Akım 2 Projesi ile ilgili konular hala açık." diye konuştu.

BULGARİSTAN'A UZANMASI NOKTASINDA İTİRAZ BULUNMUYOR

Borisov da TürkAkım projesinde ikinci hattın Bulgaristan'a uzatılmasını arzu ettiklerini belirterek, "Putin, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede TürkAkım'ın Bulgaristan'a uzanması fikrine kimsenin itiraz etmediğini söyledi." ifadesini kullandı.

GÜZERGAH SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden İtalya'ya ilerlemesi, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

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Kaynak: haberinburada



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