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Putin, Suriye'de Terörle Mücadelede Emeği Geçen Ülkeleri Sıraladı! Listede Türkiye'de Var

PUTİN, SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELEDE EMEĞİ GEÇEN ÜLKELERİ SIRALADI! LİSTEDE TÜRKİYE'DE VAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Suriye'de terörle mücadelede emeği geçen ülkeleri listeledi. Listede Türkiye'de yer aldı.

Tarih : 11 Haziran 2018, 14:20
Puan Ver : Putin, Suriye'de Terörle Mücadelede Emeği Geçen Ülkeleri Sıraladı! Listede Türkiye'de Var(8/10)4

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de terörle mücadelede emeği geçen ülkeleri listeledi. Listede Türkiye'de yer aldı.

SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELEYE DESTEK VEREN ÜLKELERİ SIRALADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şangay kentinde gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Suriye'de terörle mücadeleye destek veren ülkeleri listeledi.

İRAN, TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN

Putin, İran, Türkiye ve Kazakistan'ın bölgede terörle mücadele konusunda emek verdiğini ifade etti. Putin, Esad'ın da Ocak ayında Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen Suriye Ulusal Kongresi'nin tüm konvansiyonlarına uyduğunu söyledi.

PUTİN, ESAD'IN YENİ BİR ANAYASA HAZIRLANMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPTIĞINI DUYURDU

Putin, aynı zamanda Esad'ın Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması için komiteye bir teklif gönderdiğini de bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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