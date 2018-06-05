PUTİN: AB'NİN BÖLÜNMESİ GİBİ BİR AMACIMIZ YOK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Birliği'ni bölmeye çalışmadığını, aksine refah ve birlik içinde bir AB'den yana olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Birliği'ni bölmeye çalışmadığını söyledi. Neredeyse bir yıldır yapacağı ilk Batı Avrupa gezisi olacak Avusturya ziyareti öncesi konuşan Putin, Avusturya'da yayın yapan ORF Radyosu'na açıklamasında "birleşik ve müreffeh" bir AB istediklerini söyledi.
"EN ÖNEMLİ TİCARİ VE EKONOMİK ORTAK"
Rus lider ayrıca AB'nin ülkesinin en önemli ticari ve ekonomik ortağı olduğunu vurguladı.
"AB'DE HİÇBİR ŞEYİ VEYA HİÇ KİMSEYİ BÖLME GİBİ BİR AMACIMIZ YOK"
Vladimir Putin radyoda yaptığı açıklamada "AB'nin göbeğinde çok risk ve sorun oldukça, bu bizim için de sorun demek. AB'yle işbirliğini inşa etmeliyiz. AB'de hiçbir şeyi veya hiç kimseyi bölme gibi bir amacımız yok" dedi.
AB'NİN RUSYA'YA KOYDUĞU AMBARGOLAR
Putin bugün Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Başbakan Sebastian Kurz ve iş dünyası liderleriyle görüşecek. Kırım'ın 2014'te ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara verdiği destek nedeniyle AB'nin Rusya'ya koyduğu ambargoların da görüşmelerde ele alınması bekleniyor.
RUSYA- AB İLİŞKİLERİ GERGİN
Rusya-AB ilişkileri Ukrayna'daki müdahalesi, Suriye savaşındaki rolü ve İngiltere'de Rus eski çifte casus Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenmesi nedeniyle gergin.
İNGİLTERE HÜKÜMETİ RUSYA'YI SUÇLUYOR
İngiltere hükümeti Rusya'yı suikast girişiminin arkasında olmakla suçluyor. Moskova ise bu iddiayı reddediyor. Avusturya'nın koalisyon hükümeti, olayın ardından Rusya'daki büyükelçisini geri çekmeyen birkaç AB hükümetinden biriydi.
RUSYA'YA AMBARGOLARIN KALDIRILMASI ÇAĞRISI
Koalisyonu oluşturan partilerden Özgürlük Partisi'nin lideri Heinz-Christian Strache Rusya'ya yönelik ambargoların kaldırılması çağrısında bulunmuştu. Başbakan Kurz'a Rusya'nın Avusturyalı aşırı sağcı partilerle ilişkisi sorulduğunda ülkesinin "Biriyle siyasi işbirliği yapmaya pragmatik açıdan karar vereceğini" söylemişti.
Kurz "Açıkça bizimle çalışmak istediğini söyleyen herkesle çalışmayı deneriz" demişti.
Kaynak: haberinburada
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