PSV'DEN COCU İÇİN AÇIKLAMA GELDİ: FENERBAHÇE ÖNCE BİZİMLE ANLAŞSIN
Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın genel direktörü "Eğer Fenerbahçe, sözleşmesi devam eden Cocu'yu takımın başına getirmek istiyorsa bizimle anlaşmak zorunda" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme son olarak Phillip Cocu gelmişti. Menajerinin İstanbul'a geldiği iddia edilen Hollandalı teknik adam için kulübü PSV Eindhoven'dan son dakika açıklaması geldi.
"EĞER COCU'YU İSTİYORLARSA BİZİMLE ANLAŞMAK ZORUNDALAR"
Hollanda basınına konuşan PSV Genel Direktörü Toon Gerbrands, "Eğer Fenerbahçe, sözleşmesi devam eden Cocu'yu takımın başına getirmek istiyorsa bizimle anlaşmak zorunda" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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