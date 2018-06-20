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Profesörün kız öğrencilere yönelik skandal tweet'i gündemi sarstı

PROFESÖRÜN KIZ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SKANDAL TWEET'İ GÜNDEMİ SARSTI

Süleyman Demirel Üniversitesinde akademisyen olan Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir, Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Özdemir, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatırken, üniversite de soruşturma başlattı.

Tarih : 20 Haziran 2018, 20:50
Puan Ver : Profesörün Kız Öğrencilere Yönelik Skandal Tweet'i Gündemi Sarstı(6/10)2

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde akademisyen olan Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir, Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Özdemir, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatırken, üniversite de soruşturma başlattı.

PROFESÖR'DEN SKANDAL TWEET

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanlığı'nda görevli Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'in, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşım büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcılarından gelen 'Görevden alınsın' çağrıları üzerine Rektörlük Özdemir hakkında soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Özdemir, bir kullanıcıya yönelik, "Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar, senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor. Bir düşün bakalım?" yorum yazdı. Özdemir'in bu sözlerine sosyal medyadan tepkiler yağdı.

GÖREVDEN ALINMASI İSTENDİ

Twitter kullanıcıları, Özdemir'in kadınlarla ilgili yaptığı skandal yorum nedeniyle görevinden alınması istendi. Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir, tepkilerin büyümesinden sonra Twitter hesabındaki tweetleri takipçileri dışındakilere kapattı.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Tepkiler üzerine SDÜ'nün resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklama şu ifadelere yer verildi: Twitter'da, Ahmet Faruk Özdemir ismi ile şahsi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan öğretim üyesi hakkında Rektörlüğümüzce soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen öğretim üyesinin üniversitemizde herhangi bir idari görevi bulunmamaktadır. Şunu da belirtmek isteriz ki Rektörlüğümüz bu tür düşünceleri asla tasvip etmemektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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