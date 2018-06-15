PRENS SELMAN, FAKLI MAĞLUBİYET SONRASI FEDERASYON BAŞKANINI FIRÇALADI
Suudi Arabistan'ın Rusya'ya 5-0 mağlup olmasının ardından Prens Selman, federasyon başkanına, futbolcuların ürkek çocuklar gibi oynadığını söyleyerek, "Uruguay maçında bu tabloyu görmek istemiyorum." dedi.
2018 Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi Rusya Başkent Moskova'da oynanan mücadelede Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etmişti. Turnuvanın ev sahibi ekibi, aldığı bu galibiyetle taraftarlarını arkasına alırken karşı cephede ortalık karıştı.
FARKLI MAĞLUBİYET PRENS SELMAN'I ÇOK KIZDIRDI
Karşılaşmanın başından sonuna hiçbir varlık gösteremeyen Suudi Arabistan, mücadeleyi tribünde takip eden Prens Muhammed bin Selman'ı çok kızdırdı.
"ÜRKEK ÇOCUKLAR GİBİ OYNADILAR"
Arap basınında çıkan haberlere göre; Selman, karşılaşmanın ardından Suudi Arabistan Spor Kurulu Başkanı Türki eş Şeyh'i çağırarak futbolcuların ürkek çocuklar gibi oynadığını belirterek "Uruguay maçında bu tabloyu görmek istemiyorum." dedi.
BAŞKAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Başkan Türki eş Şeyh, bu konuşmanın ardından soyunma odasına girerek futbolculara Selman'ın söylediklerini iletti.
PARA CEZASI DA GELİYOR
Başkan Şeyh, karşılaşma sonrasında ise sosyal medya hesabı twitter'dan açıklamalarda bulunmuş ve futbolculara ceza verileceğini açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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