PORTO, GALATASARAY'IN ESKİ FUTBOLCUSU ALEX TELLES'İ SATMIYOR
Portekiz Ligi ekibi Porto, Brezilyalı sol bek Alex Telles'in satılık olmadığını duyurdu.
Porto'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarının transfer listesine giren Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles'in geleceği belli oluyor.
40 MİLYON EURO GETİRİRLERSE...
Portekiz basınının haberine göre Porto, Alex Telles'in satılık olmadığını açıkladı. Liverpool, Chelsea ve İtalyan takımlarının transfer listesinde yer alan Telles'in ancak sözleşmesinde yer alan 40 milyon euroluk serbest kalma maddesinin ödenmesi halinde takımdan ayrılabileceğini belirtildi.
İki sezon önce 6.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Porto'ya transfer olan 25 yaşındaki Brezilyalı sol bek, geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 45 maçta 4 gol ve 20 asistlik performansıyla göz doldurmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan'dan Dikkat Çeken Çıkış: Biz 1 Numarayız, Amerika Gerimizde
- Seçim Sandıklarının Bulunduğu Depo Yangını Sonrası Yeniden Seçim Sesleri Yükseldi
- Nusret Gökçe, Köyünde Yaptırdığı Ve Anne-Babasının İsmini Verdiği Külliyenin Açılışını Yaptı
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cep Telefonuyla İmtihanı Kameralara Yansıdı
- Küçük Kız, Ağlayarak Söylediği Çok Uzaklarda Şarkısıyla Yürekleri Dağladı! Bakan Harekete Geçti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Öğrencisi İle İlişkisi Ortaya Çıkan 8 Aylık Hamile Öğretmen Tutuklandı, Bebeğin Babasını Söylemedi
- Kuzey Kore Lideri Kim, Tarihi Zirve İçin Singapur'da
- Müslümanların Kıblesi Kabe'de Dehşet Veren Olay!
- Guinness Rekorlar Kitabına Girmek İçin 32 Kişi Aynı Anda Kendini Ateşe Verdi!
- Havalimanında Yakalanan Rahip Kılığındaki Eroin Kaçakçısı, Polisi Aforoz Etmekle Tehdit Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar