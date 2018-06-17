İspanya'ya attığı 3 golle Dünya Kupası'na efsane bir başlangıç yapan Cristiano Ronaldo, dünyanın dilindeydi.

Onun gol vuruşlarındaki ustalığı ve ilerlemiş yaşına rağmen hala çok formda olduğu kadar gol sevinçleri de medyanın gündemindeydi. Özellikle 'Sakal sevinci' çeşitli beden dili otoriteleri tarafından değerlendirildi. Ronaldo'nun bu hareketle, "Ben Tanrı'nın lanet bir keçisiyim. Benden kurtuluş yok. Tuzakları bozarım" mesajı verdiği belirtildi. Ayrıca bu hareketle daha önce bir keçiyle fotoğraf çekilen ve benzer mesajlar veren Messi'nin de Ronaldo tarafından hedef alındığı vurgulandı. Bu hareketle, "Gezegenin en iyi oyuncusu benim" şeklinde meydan okuduğu da öne sürüldü.

"KENDİME İNANIYORUM"

Portekiz'e hayat veren Ronaldo karşılaşma sonrasında da şu açıklamayı yaptı:

"Kendime her zaman güveniyorum ve inanıyorum. Bunun için de çalışıyorum. Ancak bu sadece benim değil, takımımın başarısı. Biz kaybetmek üzereydik ancak bunu kabullenmedik. Savaştık ve beraberliği elde ettik. Bu adil bir sonuç olarak görülebilir. Takım başarı için çok şey feda etti. Sonuna kadar bize inansınlar. Favorilerden birine karşı oynadığımız maç güven verdi."

Kaynak: haberinburada