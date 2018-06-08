Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Seçimini Değerlendirdi
Kalk Gidelim Dizisinin Setinde Ortalık Karıştı
Portekiz Hazırlık Maçında Cezayir'i 3-0 Yendi
Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun Tazminata Mahkum Edilmesine İlk Yorum!
Cinsel İlişki Tarikatı Liderinin Sağ Kolu Yaşanan Skandalları Anlatı: Kız Arkadaşımla Bile Yattı
Erdoğan'dan Canlı Yayında Kritik Açıklama: Türkiye'de Telefonu En Çok Dinlenen Benim
Ramil Guliyev'den Bir Zafer Daha!
Brezilyalı Marcelo: Ronaldo, Real Madrid'in Sahibi Değil
Bedelli Askerlikle İlgili Son Kulis Bilgisi! İşte Yaş Sınırı Ve Ücreti
Survivor'dan Elenen Cumali Ve Ramazan Arasından Gerginlik!
Trump'tan, Kuzey Kore Lideri Kim Jon-Un'a Şartlı Abd Daveti!
Son Dakika! Moody's 17 Türk Bankası'nın Notunu Düşürdü, 19 Finansal Kurum Hakkında Not İzleme Kararı Verdi
Burak Yılmaz'dan Flaş Transfer Kararı
Fenerbahçe Doğuş, Tofaş'ı 86-78 Yenerek Seride Durumu 2-0'a Getirdi
Galatasaray'dan Resmi Balotelli Açıklaması
Comolli'nin Hedefindeki Teknik Direktör: Zeljko Buvac
Karamollaoğlu'ndan Şaşırtan Vaat: Bütün Hastanelerin İsmi Değişecek
Yunanistan'ın Serbest Bıraktığı Darbeci Askerlerle İlgili Nato'dan Tek Cümlelik Çağrı!
Ali Koç İle Aykut Kocaman Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı
Antalyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz İle Prensip Anlaşmasına Vardı

Portekiz Hazırlık Maçında Cezayir'i 3-0 Yendi

PORTEKİZ HAZIRLIK MAÇINDA CEZAYİR'İ 3-0 YENDİ

Dünya Kupası öncesi Cezayir ile hazırlık maçı yapan Portekiz, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Tarih : 08 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : Portekiz Hazırlık Maçında Cezayir'i 3-0 Yendi(10/10)6

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Portekiz ile Cezayir karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 17. dakikasında Gonçalo Guedes ile öne geçen Portekiz, 37. dakikada Bruno Fernandes ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık Portekiz'in üstünlüğüyle girildi.

SON SÖZÜ GUEDES SÖYLEDİ

Karşılaşmanın son sözünü 55. dakikada Gonçalo Guedes söyledi ve Portekiz, Ceazyir'i 3-0 mağlup etti.

Portekiz'de Pepe 90, Quaresma ise 26 dakikada sahada kaldı. Beto ise süre almadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Portekiz  Hazırlık  Maçında  Cezayir  İ  3-0  Yendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER