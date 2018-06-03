Süper Lig'de forma giyen Beto, Pepe ve Quaresma'nın da forma giydiği hazırlık maçında Portekiz, Belçika ile 0-0 berabere kaldı.

Belçika, hazırlık maçında sahasında ağırladığı Portekiz ile 0-0 berabere kaldı.

PEPE MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

Belçika'da Hazard, De Bruyne, Lukaku, Mertens gibi isimler ilk 11'de başlarken Portekiz'de Beto, Pepe ilk 11'de başlarken Ronaldo maç kadrosunda yer almadı. Ricardo Quaresma ise 63'te Gelson Martins'in yerine oyuna dahil oldu.

KOMPANY, SAKATLIK NEDENİYLE MAÇI TAMAMLAYAMADI

İki takım da hücumda pek yaratıcılık gösteremezken maç 0-0 sona erdi. Belçika'da 55'te sakatlanan Vincent Kompany yerini Boyata'ya bırakmak zorunda kaldı.

Kaynak: haberinburada