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Popescu, kanser hastası Madalin için Türkiye'de

POPESCU, KANSER HASTASI MADALİN İÇİN TÜRKİYE'DE

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski Rumen futbolcu Gheorghe Popescu, kanser hastası vatandaşı Madalin Marcia Iordache'nin tedavisi için Türkiye'ye geldi.

Tarih : 20 Haziran 2018, 20:40
Puan Ver : Popescu, Kanser Hastası Madalin İçin Türkiye'de(8/10)4

Eski Rumen futbolcu Gheorghe Popescu, kanser hastası vatandaşı Madalin Marcia Iordache'nin tedavisi için Türkiye'ye geldi.

Yenimahalle Belediyesi ile ortak yürütülen proje kapsamında, 11 yaşındaki Madalin'in Romanya'da başlayan tedavi süreci, Ankara'daki Onkoloji Hastanesi'nde devam edecek.

Madalin ve annesiyle Türkiye'ye gelen Popescu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile bir araya geldi. Belediye binasında düzenlenen toplantıya, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği Başkanı Özgür Bayraktar ve Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay da katıldı.

"EMİNİM BU ÇABALAR KARŞILIK BULACAK"

Fethi Yaşar'a desteklerinden dolayı kalpten teşekkür ettiğini vurgulayan Popescu, "Eminim ki bu çabalar karşılık bulacak ve çocuğumuz sağlıklı bir şekilde ülkesine dönecek." dedi.

Popescu, bu projenin politikanın dışında olduğunun altını çizerek, "Romanya, sizlerin dostu bir ülkedir. İnanıyorum ki maddi imkanları dar ailenin kanserli çocuğu, burada Sayın Başkanın himayesinde sağlığına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKININ GÖNLÜNDE YERİM OLMUŞTUR"

Türk halkıyla futbol sayesinde bir araya geldiğini hatırlatan Popescu, "Üzerinden 17 sene geçmiş. İnanıyorum ki Türk halkının gönlünde yerim olmuştur. Türk futboluna gönül borcum var. Türkiye'yi ve Türk halkını çok seviyorum. Ne zaman Türkiye'ye gelsem kendimi evimde hissediyorum." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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