Mustafa Cengiz, Galatasaray Taraftarına Teşekkür Etti
Meral Akşener'den Gaziantepspor Başkanı'na: Canımı Alacakmış, Buyur Birader Buyur
Pompeo İle Görüşen Çavuşoğlu: Yol Haritasını Konuştuk
2 Sapık, Zihinsel Engelli Kıza Cinsel İstismarda Bulunurken Yakalandı
Beşiktaşlı Mitrovic, Dünya Kupasına Gidemeyecek
Bakan Sarıeroğlu Piknikçilerle Bici Bici Yiyip, Gençlerle Şarkı Söyledi
Herkes Drone Ehliyetinin Peşine Düştü
Maçı İzlerken Hayatını Kaybeden Taraftarın Vasiyeti Gerçek Oldu
Amram Ailesi'nin Yalısında Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Beyoğlu'nda Gözü Dönmüş Saldırgan Yolda Yürüyen Kadının Üzerine Atladı
Selahattin Demirtaş Karısı İle Fotoğraf Paylaşıp Şiir İle Seslendi
İngiliz Ekibi Fulham, Beşiktaşlı Gökhan İçin Girişimlere Başladı
Çakır, Dünya Kupası Öncesi Son Prova İçin Rusya'ya Gitti
Başbakan Yıldırım: İmar Barışında Başvurular 8 Haziran'da Başlayacak
Gaziantep Havalimanı'nda 2 Milyon Liralık Mücevher Ele Geçirildi
Hdp, Demirtaş'ın Trt Propaganda Çekimi İçin Ysk'ya Başvurdu
Bu Fotoğraftan Sonraki İlk Maçta Almanlar Tepki Yağdırdı
Hırsızlık İçin Elini Genç Kızın Göğsüne Elini Sokan Kadın Videoda Yakayı Ele Verdi
Bu Da Bursa'nın Jet Fadıl'ı! 500 Aileyi Çarpıp Kaçtı
Filipinler Devlet Başkanı Duterte Göçmen İşçiyi Dudağından Öptü

Pompeo ile görüşen Çavuşoğlu: Yol haritasını konuştuk

POMPEO İLE GÖRÜŞEN ÇAVUŞOĞLU: YOL HARİTASINI KONUŞTUK

Son dakika! Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yol haritasını konuştuk" dedi.

Tarih : 04 Haziran 2018, 17:00
Puan Ver : Pompeo İle Görüşen Çavuşoğlu: Yol Haritasını Konuştuk(8/10)4

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo arasında ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşme sona erdi.

ÇAVUŞOĞLU VE POMPEO 1 SAAT GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşme 1 saat sürdü.

GÜLEN'İN İADESİ KONUŞULDU

Görüşmede ağırlıklı olarak Münbiç ile ilgili yol haritasının ele alındığı bildirildi. İki bakan arasındaki görüşmede ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik sürecin gündeme geldiği belirtildi.

Çavuşoğlu'nun, Pompeo görüşmesine ilişkin kısa süre içinde basın mensuplarına değerlendirme yapacağı kaydedildi.

"İKİ ÜLKE ARASINDA BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo görüşmesi için dün geldiği Washington'da Türk toplumu ile iftara katılmış, burada yaptığı açıklamada, "iki ülke arasında Münbiç konusunda varılacak bir mutabakatın, Pompeo görüşmesinin olumlu sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini" belirtmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Pompeo  İle  Görüşen  Çavuşoğlu  Yol  Haritasını  Konuştuk    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER