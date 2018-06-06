Türk Herkül Saatte 7 Ton 60 Kilogram Kaldırarak Kırılması Zor Bir Rekora İmza Attı
Başbakan Yıldırım: Seçimden Sonra Yapacağımız İlk İş Bedelli Askerlik
Dünyanın En Pahalısı! 4 Metrekarelik Alan, 760 Bin Dolara Satıldı
Son Dakika! Devlet Bahçeli İlk Mitingini Yaptı, Millet İttifakı İçin 'zillet İttifakı' İfadesini Kullandı
Abd'de Bir Kız Çocuğuna Çarpıp Kaçtığını 50 Yıl Sonra İtiraf Eden Adam Trafik Kazasında Öldü
Soylu'dan Telefon Dinleme İddialarına Yanıt: Böyle Bir Şey Olsun Halkın İçine Çıkan Namerttir
Fenerbahçe'nin İstediği Jorge Jesus, Suudi Arabistan Takımıyla Anlaştı
Polisten Kaçan Şüphelilerin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü, Havaya Savruldu
Diyarbakır, Çiftçinin Gelirini 5 Kat Artıracak Yapay Nehre Kavuşuyor
Kabinindeki Çıplak Kadını Görüntüleyen Sapığın Savunması Pes Dedirtti!
Yapımını Yakından Takip Ettiği Salon Bugün Açılıyor
Tır Dorsesindeki Kaçakları Alüminyum Folyoya Sardılar
Arap Takımı Al-İttihad, Pepe İçin Beşiktaş'a Teklif Gönderdi
Referandumu Bilen Şirket, 24 Haziran İçin Yaptığı Anketi Yayınladı
İyi Parti'nin Google Hamlesine, Mhp'den Aynı Yöntemle Cevap Geldi!
Artvin'de Büyükbaş Ölümleri Başlayınca, 'hayvanlarınızı Dışarı Çıkartmayın' Uyarısı Geldi
Boksör Mayweather, Yıllık Kazançta Messi Ve Ronaldo'yu Solladı
Başkan Koç'a İlk Kötü Sürpriz! Bu Sabah Fatura Geldi
Yargıtay'dan Emsal Karar! Patrona Pinti Diyene Tazminat Yok
Fenerbahçe Doğuş, Final Serisinin İkinci Maçına Çıkıyor

Polisten Kaçan Şüphelilerin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü, Havaya Savruldu

POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, HAVAYA SAVRULDU

Beylikdüzü'nde polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan şüphelilerin çarptığı motosiklet sürücüsü havaya savruldu. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Tarih : 06 Haziran 2018, 16:10
Puan Ver : Polisten Kaçan Şüphelilerin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü, Havaya Savruldu(9/10)5

Beylikdüzü'nde otomobille polisten kaçan şüpheliler bir motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli yaralanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

'DUR' İHTARINA UYMADILAR

Olay Marmara Mahallesi, İhlas Caddesi üzerinde meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başlayan şüpheliler dehşet saçtı. Şüpheliler önlerine çıkan bir aracı sollamak istedi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPTILAR

Hızla giden otomobil, bu sırada Onur Sekizkardeş'in kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Onur Sekizkardeş havaya savrularak metrelerce sürüklendi. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Polisten  Kaçan  Şüphelilerin  Çarptığı  Motosiklet  Sürücüsü  Havaya  Savruldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER