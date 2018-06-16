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Polisten Kaçan Hırsızlar, Soygun Yaptıkları Aracın Plakasını Keçeli Kalemle Değiştirdi

POLİSTEN KAÇAN HIRSIZLAR, SOYGUN YAPTIKLARI ARACIN PLAKASINI KEÇELİ KALEMLE DEĞİŞTİRDİ

Kuşadası'nda bir evi soyup, garajdaki son model otomobili çalan 4 hırsız, polise yakalanmamak için kullandıkları aracın plakasını keçeli kalem ile değiştirdi.

Tarih : 16 Haziran 2018, 10:50
Puan Ver : Polisten Kaçan Hırsızlar, Soygun Yaptıkları Aracın Plakasını Keçeli Kalemle Değiştirdi(9/10)5

Kuşadası'nda "Bu kadarına da pes " dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Karaova Mahallesi'nde bir evi soyup, garajdaki son model otomobili çalan 4 hırsızlık şüphelisi polise yakalanmamak için kullandıkları aracın plakasını keçeli kalem ile değiştirdi.

POLİS 62 KİLOMETRE İZ SÜRDÜ

09 YM 754 plakalı özel bir otomobili kullanan 3 kişi Kuşadası'na bağlı Karaova Mahallesi'nden bir evden hırsızlık yaptı. 4 hırsızlık şüphelisi ayrıca anahtarı evde bulunan ve garajda park edilmiş haldeki SOF 984 yabancı plakalı son model bir aracı da çalarak kaçtı. İhbar üzerine Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler 4 hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki tüm mobese kameralarını izleyen polis ekipleri, hırsızlığın yapıldığı evin önündeki sıvı bir yağın hırsızların kullandığı araca ait olabileceği ihtimalinden yola çıkarak tam 62 kilometre iz sürdü.

ARACIN PLAKASININ ÜZERİNDE KEÇELİ KALEMLE OYNAMA YAPMIŞLAR

Araçtan akan yağı Kuşadası'ndan Didim'e bağlı Akköy'e kadar takip eden polis ekipleri, hem 4 hırsızlık şüphelisini, hem çalınan son model yabancı plakalı aracı hem de hırsızlıkta kullanılan diğer aracı da ele geçirdi. Hakan K., Mazlum G., Özgür E. ve Destan A. isimli hırsızlık şüphelileri yakalanırken, üzerlerinden de bir adet star marka ruhsatsız silah, 14 adet fişek ve hırsızlıkta kullanılan eldivenler ve tornavida çıktı. 62 kilometrelik takibin ardından gerçekleşen operasyonda ise Kuşadası Polisi, hırsızların yakalanmamak için kullandıkları 09 YM 754 plakalı aracın plakasının üzerinde keçeli kalemle oynama yapıldığını ve plakalın 08 YM 764 olarak değiştirildiğini de tespit etti.

4 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ DE TUTUKLANDI

Bu arada, Didim Akköy'de Kuşadası polisinin takibi sonucu yakalanan Hakan K., Mazlum G., Özgür E. ve Destan A. isimli 4 hırsızlık şüphelisi Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yapılan araştırmada hırsızlık şüphelileri arasında bulunan Destan A.'nın kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu, cezaevi firarisi olduğu ve ayrıca çeşitli mahkemeler tarafından 6 ayrı suçtan daha arandığı ortaya çıktı. Yapılan sorgulamalarında çeşitli tarihlerde 4 ayrı evden hırsızlık olayını da gerçekleştirdiklerini itiraf eden şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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