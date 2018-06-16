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POLİSLER ARKASINDAKİ YAZIYI GÖRÜNCE, ARACI ÇEKİCİDEN İNDİRDİ


Polisler arkasındaki yazıyı görünce, aracı çekiciden indirdi
Tarih : 16 Haziran 2018, 09:50
Puan Ver : Polisler Arkasındaki Yazıyı Görünce, Aracı Çekiciden İndirdi(9/10)5

İzmir'de bir sürücü aracını park yasağı olan yere park etti. Aracı kaldırmak için gelen polis ekibi, aracın arkasındaki yazıyı okuyunca araca ceza yazmaktan vazgeçti ve duygu dolu bir cevap yazdı.

"YETER Kİ SİZ ŞEHİT OLMAYIN"

İzmir'de meydana gelen olayda park yasağı yapan araçları kaldırmak için gelen trafik ekibi bir aracın arkasındaki "Ne kadar sizi görünce heyecanlansak da, 5 saniye içerisinde teybin sesini kısıp emniyet kemerini takıp egzozu ve sisleri kapatsak da razıyız cezaya. Yeter ki siz şehit olmayın" yazıyı okuyunca aracı kaldırmaktan vazgeçti ve "Bayan ekibi olarak seni alnının ortasından öpüyoruz kuzum. Beni çok duygulandırdın. Şimdilik aracını çekmedim. Ama sen yine de aracını olmadık yerlere bırakma. Polis ablan. Trafikçi" notunu bırakarak bölgeden ayrıldı.

DURUMU ÇEVREDEKİ PERSONELDEN ÖĞRENDİ

Aracın kaldırılmadığını çevredeki bir iş yerinde çalışan personelden öğrenen sürücü ise personelin olayı anlatma anını kameraya kaydetti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Video ve polis memurunun yazısı sosyal medyada paylaşılması ile yüzlerce beğeni ve yorum alırken aynı bölgeyi gören güvenlik kamerası kayıtlarında ise polisin çekici ile geldiği, aracın arkasındaki yazıyı gördükten sonra duygu dolu mesajı yazdığı görülüyor. Görüntülerde çekicinin aracı kaldırdığı ve tekrar indirdiği de yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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