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Polisin Dikkati ile 100 Bin Lirayı Dolandırıcılara Kaptırmaktan Kurtuldu

POLİSİN DİKKATİ İLE 100 BİN LİRAYI DOLANDIRICILARA KAPTIRMAKTAN KURTULDU

Eskişehir'de polislerin telaşlı halinden şüphelenip durdukları yaşlı adam, 100 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Polisin Dikkati İle 100 Bin Lirayı Dolandırıcılara Kaptırmaktan Kurtuldu(7/10)3

Eskişehir'de polis ekipleri, elinde poşet bankadan çıktığını gördükleri Süleyman Ö.'yü (81) telefon dolandırıcılarına 100 bin lirayı kaptırmaktan kurtardı.

POLİSLER DURUMUNDAN ŞÜPHELENDİ

Olay, Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, bir banka şubesinden elinde poşetle çıkıp telaşlı halde yürüyen Süleyman Ö.'nün durumundan şüphelendi.

"BANKAYA GÖTÜRÜP HESAPLARINA YATIRACAĞIM"

Ekiplerinin yanına gittiği Süleyman Ö., polislere, kendisini telefonla bir kişinin aradığını söyleyerek, "Bu kişi kendisini bana polis olarak tanıttı. Terör örgütü ile bağlantımın olduğunu belirlediklerini, bundan kurtulmam için bir banka şubesindeki hesaba 100 bin lira para yatırmam gerektiğini söyledi. Bende paramın olduğu banka şubesinden 100 bin lira çektim. Poşet içerisine koyduğum bu paraları diğer bankaya götürüp onların verdiği hesaba yatıracağım" dedi.

POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Polisler, Süleyman Ö.'ye, hiç bir kamu görevlisinin bu şekilde kimseye telefon etmeyeceğini, bunu yapan kişilerin telefon dolandırıcıları olduğunu söyledi. Süleyman Ö., kendisini dolandırılmaktan son anda kurtaran polislere teşekkür etti. Süleyman Ö., ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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