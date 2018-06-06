POLİS, ÇOCUK GELİNİ KURTARMAK İÇİN UZUN NAMLULARLA EVE BASKIN YAPTI!
Adana'da polis, 17 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmek istendiğini öğrenince uzun namlulu silahlarla eve baskın yaptı. Nişanlı olduğunu ve bir yıl sonra kendi isteği ile evleneceğini söyleyen kız çocuğu ailesine teslim edildi.
Adana'da polis, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmek istendiğini öğrenince evine baskın yaptı. Emniyette nişanlı olduğunu ve bir yıl sonra kendi isteği ile evleneceğini söyleyen kız çocuğu ailesine teslim edildi.
UZUN NAMLULU SİLAHLARLA EVE BASKIN YAPILDI
Adana'nın Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Dağlıoğlu Polis Merkezi ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde küçük yaştaki H.K.'nin evlendirileceği bilgisine ulaştı. Polis merkezi ekipleri çocuk şube müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçerek zırhlı araçla eve baskın yaptı. Uzun namlulu silahlarla polisler ev etrafında önlem alırken, polisler eve girdi. Polis evdeki kız çocuğunu emniyete götürdü.
"AİLEM BENİ ZORLA EVLENDİRMİYOR"
Çocuk polisi, kız çocuğunun 17 yaşında olduğunu belirlerken, H.K.'nin polise verdiği ifadede, "Ben nişanlıyım ancak bir yıl sonra yani 18 yaşına girdikten sonra evleneceğim. Ailem beni zorla evlendirmiyor ben kendi isteğimle 18 yaşında evleneceğim" dediği öğrenildi.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Bunun üzerine aileyle de görüşen polis, kız çocuğunu ailesine teslim etti.
Kaynak: haberinburada
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