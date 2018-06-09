PLAY-OFF SERİSİNDE HEYECAN SÜRÜYOR! TOFAŞ SAHASINDA KAZANMAYI BİLDİ
Tahincioğlu Basketbol Ligi play-off 3. maçında TOFAŞ, sahasında Fenerbahçe Doğuş'u 91-88 mağlup ederek seride durumu 2-1'yaptı.
TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Doğuş'u 91-88 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi.
SERİNİN DÖRDÜNCÜ MAÇI 11 HAZİRAN'DA OYNANACAK
Fenerbahçe Doğuş'un 2-1'lik üstünlüğü bulunan serinin dördüncü maçı, 11 Haziran Pazartesi günü yine TOFAŞ'ın sahasında oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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