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PKK'ya darbe üstüne darbe! Üst düzey yöneticiler etkisiz hale getirildi

PKK'YA DARBE ÜSTÜNE DARBE! ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan, son bir haftada terör örgütü PKK'ya düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 7'si sözde üst düzey 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tarih : 18 Haziran 2018, 11:50
Puan Ver : Pkk'ya Darbe Üstüne Darbe! Üst Düzey Yöneticiler Etkisiz Hale Getirildi(10/10)6

İçişleri Bakanlığından açıklamaya göre PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda son bir haftada 7'si sözde üst düzey 22 teröristin etkisiz hale getirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı son bir haftada terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.043 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 326 Terör (PKK/KCK 134, AŞIRI SOL 12, DEAŞ 61, FETÖ/PDY 119), 3.293 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 72 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3.691 kişi gözaltına alınmıştır."

GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİSTLER DE VAR

Gri listede aranan teröristler arasındaki, LEHENG ARGEŞ(K) RAMAZAN YASUGEY, TAYLAN (K) ERKAN ORDU, FERHAT DERSİM (K) ERTAN EROL, BOTAN (K) VELİ TAŞKIRAN, ile sözde sorumlu olduğu tespit edilen REZAN ULAŞ (K) ERKAN KAFTAR, JİR KAMIŞLA (K) AYAT MAHMUT, DİLOVAN BAHTİYAR (K) FATİH KIRTAY adlı teröristlerin de bulunduğu 7'si sözde üst düzey olmak üzere 22 (10 ölü, 4 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

SON BİR HAFTADA YAKALANAN TERÖRİSTLERİN LİSTESİ

11 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ - 4 TERÖRİST (1 ÖLÜ, 1 TESLİM, 2 SAĞ)

DİYARBAKIR/LİCE - 1 (ÖLÜ)

ANTALYA/MANAVGAT - 1 (SAĞ)

MARDİN/NUSAYBİN - 1 (TESLİM)

ŞANLIURFA/SURUÇ - 1 (SAĞ)

12 HAZİRAN SALI GÜNÜ - 2 TERÖRİST TESLİM

MARDİN/MERKEZ - 1 (TESLİM)

AĞRI/DOĞUBAYAZIT - 1 (TESLİM)

13 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ - 7 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 5 TESLİM)

ŞIRNAK/SİLOPİ - 3 (TESLİM)

DİYARBAKIR/LİCE - 1 (ÖLÜ)

TUNCELİ/MERKEZ - 1 (ÖLÜ)

MARDİN/NUSAYBİN - 2 (TESLİM)

14 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ - 3 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 1 SAĞ)

ŞANLIURFA/BİRECİK - 1 (SAĞ - DEAŞ)

HAKKÂRİ/ÇUKURCA - 2 (ÖLÜ)

15 HAZİRAN CUMA GÜNÜ - 3 TERÖRİST ÖLÜ

ERZİNCAN/KEMAH - 3 (ÖLÜ)

16 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ - 1 TERÖRİST SAĞ

BİTLİS/AHLAT - 1 (SAĞ - DEAŞ)

18 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ - 2 TERÖRİST ÖLÜ

DİYARBAKIR/LİCE - 2 (ÖLÜ)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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