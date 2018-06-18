PKK'YA DARBE ÜSTÜNE DARBE! ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı'ndan, son bir haftada terör örgütü PKK'ya düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 7'si sözde üst düzey 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından açıklamaya göre PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda son bir haftada 7'si sözde üst düzey 22 teröristin etkisiz hale getirildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanlığı son bir haftada terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:
"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.043 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 326 Terör (PKK/KCK 134, AŞIRI SOL 12, DEAŞ 61, FETÖ/PDY 119), 3.293 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 72 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3.691 kişi gözaltına alınmıştır."
GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİSTLER DE VAR
Gri listede aranan teröristler arasındaki, LEHENG ARGEŞ(K) RAMAZAN YASUGEY, TAYLAN (K) ERKAN ORDU, FERHAT DERSİM (K) ERTAN EROL, BOTAN (K) VELİ TAŞKIRAN, ile sözde sorumlu olduğu tespit edilen REZAN ULAŞ (K) ERKAN KAFTAR, JİR KAMIŞLA (K) AYAT MAHMUT, DİLOVAN BAHTİYAR (K) FATİH KIRTAY adlı teröristlerin de bulunduğu 7'si sözde üst düzey olmak üzere 22 (10 ölü, 4 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.
SON BİR HAFTADA YAKALANAN TERÖRİSTLERİN LİSTESİ
11 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ - 4 TERÖRİST (1 ÖLÜ, 1 TESLİM, 2 SAĞ)
DİYARBAKIR/LİCE - 1 (ÖLÜ)
ANTALYA/MANAVGAT - 1 (SAĞ)
MARDİN/NUSAYBİN - 1 (TESLİM)
ŞANLIURFA/SURUÇ - 1 (SAĞ)
12 HAZİRAN SALI GÜNÜ - 2 TERÖRİST TESLİM
MARDİN/MERKEZ - 1 (TESLİM)
AĞRI/DOĞUBAYAZIT - 1 (TESLİM)
13 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ - 7 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 5 TESLİM)
ŞIRNAK/SİLOPİ - 3 (TESLİM)
DİYARBAKIR/LİCE - 1 (ÖLÜ)
TUNCELİ/MERKEZ - 1 (ÖLÜ)
MARDİN/NUSAYBİN - 2 (TESLİM)
14 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ - 3 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 1 SAĞ)
ŞANLIURFA/BİRECİK - 1 (SAĞ - DEAŞ)
HAKKÂRİ/ÇUKURCA - 2 (ÖLÜ)
15 HAZİRAN CUMA GÜNÜ - 3 TERÖRİST ÖLÜ
ERZİNCAN/KEMAH - 3 (ÖLÜ)
16 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ - 1 TERÖRİST SAĞ
BİTLİS/AHLAT - 1 (SAĞ - DEAŞ)
18 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ - 2 TERÖRİST ÖLÜ
DİYARBAKIR/LİCE - 2 (ÖLÜ)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şehir Hastaneleri İle İlgili İddialara Bakanlık Son Noktayı Koydu
- İnce'nin Seçim Günü Oyunu Kullandıktan Sonra Yapacağı İlk İş Belli Oldu
- Mattis'e Türkiye'yi Kızdıracak Mektup: F-35'leri Vermeyin
- Füze Taşıyan Rus Savaş Gemileri Akdeniz'e Giriş Yaptı!
- Bayram Ziyaretinden Dönen Anne Evinin Kapısını Açınca Yıkıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
- Ünlü Sosyal Ağ Şirketi Çalışanlarının Maaşlarını Bitcoin İle Ödeyecek
- Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
- Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
- Çalışma Bakanı, 'herkes 1000 Lira Aldı Mı?' Sorusuna Cevap Verdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dengeleri Sarsacak Gelişme! Fransa Ve Bae Harekete Geçti
- Dehşet Anı Kameraya Yansıdı! Turistlerin Üzerine Tavan Çöktü!
- Genç Adam, Babasının Tabutunun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
- Gece Kulübünde Biber Gazlı Katliam! 17 Kişi Feci Şekilde Can Verdi
- Kayıp Kadın, Hareket Etmekte Zorlanan Pitonun Karnından Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar