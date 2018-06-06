PKK'DAN KÜSTAH ÇIKIŞ: KANDİL'İ BOŞALTMADIK, SALDIRI OLURSA KARŞILIK VERİRİZ
Türkiye'nin olası Kandil operasyonu hakkında BBC'ye açıklamalarda bulunan terör örgütünün sözcülerinden Serhat Varto, "Kandil'i boşaltmadık. Saldırı olursa karşılık veririz" dedi.
BBC Türkçe'nin telefonla sorularını yanıtlayan terör örgütünün Kandil'deki sözcülerinden Serhat Varto, bölgeyi boşalttıkları iddialarını yalanladı.
"GÜÇLERİMİZ HERHANGİ BİR YERE GİTMEDİ"
Varto, "Kandil'in boşaltıldığı iddiaları doğru değil. Güçlerimizin herhangi bir yere gitmesi söz konusu değil. Bütün güçlerimiz bulundukları alanda aktif savunma pozisyonundadırlar" dedi.
ÇATIŞMALAR BRADOST BÖLGESİNDE YOĞUNLAŞIYOR
TSK ile PKK arasındaki çatışmalar Kuzey Irak'ta Bradost bölgesindeki tepelerde yoğunlaşıyor. Türkiye'ye geçiş yolu üzerinde bulunan bölgenin, PKK'nın lojistik stratejisi açısından önemli olduğu söyleniyor.
"BU TÜR SALDIRILAR SAVAŞI YAYGINLAŞTIRIR"
Hükümet yetkililerinin Kandil'e operasyon düzenlenebileceğine dair sözleri için Varto şu yanıtı verdi: "Her türlü saldırıya yönelik hazırlıklarımız var. Üs bölgelerimize yönelim olursa, tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi karşılık bulacaktır (...) Bu tür saldırılar, Türkiye'de savaşın daha da yaygınlaşmasına, derinleşmesine yol açar hem de savaşı güneye yayar, bu da büyük çaplı bir savaş demektir. Buraya yönelik hareket, Türkiye'deki gerilla güçlerini daha aktif hale getirecektir."
Kandil'e yönelik bir operasyonun 'askeri olarak durumu değiştirmeyeceğini, Kürt sorununun da çözümüne ilişkin bir sonucu olmayacağını' söyleyen Varto, sorunun daha uluslararası bir boyut alabileceğini ifade etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Aydınlılarla Birlikte Zeybek Oynadı
- Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin Son Anketlerdeki Oy Oranını Açıkladı: 29-30 Bandında
- Terör Örgütü Pkk'nın Çocukken Kaçırdığı 3 Kadın Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
- Muharrem İnce, Trt'ye Yüklendi: Sadakanıza İhtiyacım Yok
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: Ttk'ya 1000 Personel Alınacak
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş, Emre Akbaba İçin Love İle 2 Milyon Euro Önerdi
- Uefa'nın Galatasaray'a Vereceği Ceza Belli Oldu
- Uefa Cezası Sonrası Galatasaray, Selçuk İnan'dan Maaşında İndirim İsteyecek
- Almanların Protesto Ettiği Mesut Özil, Medya Gününe Katılmadı
- Zinedine Zidane, Katar'dan Gelen 200 Milyon Euroluk Teklifi Kabul Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Trump İle Kim Jong-Un Arasındaki Tarihi Zirve Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de Yapılacak
- İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi
- Hint Sanatçıdan İlginç Proje: İnek Olmak Kadın Olmaktan Daha Mı Güvenli?
- Yoksul Baba Üç Günlük Bebeğini Öperek Kilisenin Kapısına Bıraktı, O Anlar Kameralara Yakalandı
- Kedisini Döven Kocasını Silahla Vurarak Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar