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Pkk Mevzileri Vuruluyor! Kandil'e 39 Kilometre Kaldı
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PKK Mevzileri Vuruluyor! Kandil'e 39 Kilometre Kaldı

PKK MEVZİLERİ VURULUYOR! KANDİL'E 39 KİLOMETRE KALDI

12 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Operasyon kapsamında kritik bölge Bermize'de kontrol sağlandı. Bölge, Kandil'e 39 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tarih : 15 Haziran 2018, 16:30
Puan Ver : Pkk Mevzileri Vuruluyor! Kandil'e 39 Kilometre Kaldı(8/10)4

12 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Operasyon kapsamında 34 kilometre derinliğe ulaşılırken kritik bölge Bermize'de kontrol sağlandı. Bölgenin Kandil'e 39 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken terör örgütü PKK'nın vurulan mevzileri de görüntülendi.

PKK MEVZİLERİ VURULUYOR

Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in bölgeden aktardığı bilgilere göre operasyonlar dün itibarıyla yoğunlaştı. TSK birliklerinin kontrol altına aldığı bölge Bermize'de savaş uçakları faaliyetlerini sürdürüyor. Vurulan PKK mevzilerinden dumanların yükseldiği görülürken top atışları da duyuluyor.

KANDİL'E 39 KİLOMETRE

Operasyonlarda 34 kilometre derinliğe ulaşılırken bölgenin Kandil'e 39 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK'dan Kandil harekatına ilişkin bu sabah yapılan açıklamada operasyon kapsamında 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada etkisiz hale getirilen teröristler arasında terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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