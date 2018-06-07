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Pınar Altuğ Meral Akşener'le Sohbet Ettiği Anları Sosyal Medya Hesabından Paylaştı
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Pınar Altuğ Meral Akşener'le Sohbet Ettiği Anları Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

PINAR ALTUĞ MERAL AKŞENER'LE SOHBET ETTİĞİ ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Oyuncu Pınar Altuğ, program çekimini yaptığı stüdyonun koridorlarında, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i görünce ayaküstü sohbet etti. Oyuncunun Akşener'li paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Tarih : 07 Haziran 2018, 09:20
Puan Ver : Pınar Altuğ Meral Akşener'le Sohbet Ettiği Anları Sosyal Medya Hesabından Paylaştı(6/10)2

Bir süredir Fox TV'de yemek programı sunan oyuncu Pınar Altuğ, sete verilen arada, o sırada bir başka stüdyoda çekimi olan Akşener'e rastladı.

AYAK ÜSTÜ SOHBET ETTİLER

Cumhurbaşkanı adaylarının konuk olduğu programa katılan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'le karşılaşan Pınar Altuğ kısa bir süre olsa da ayak üstü kendisiyle sohbet etti.

39 BİN KİŞİ BEĞENDİ

O anlarda çekilmiş bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ yoruma açık bir şekilde paylaştığı fotoğrafına 39 bini aşan beğeni alırken bu kareye; "Çekim arası reklam arasına denk gelince" notunu düştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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