PHİLLİP COCU BU HAFTA GELİYOR! 2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Fenerbahçe'nin menajeriyle görüştüğü Phillip Cocu bu hafta İstanbul'a geliyor. Hollandalı teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin takımın başına getirmek istediği Phillip Cocu İstanbul'a geliyor.
47 yaşındaki teknik adamın menaceri Rob Jansen ile İstanbul'da yapılan iki günlük pazarlıkların ardından her konuda anlaşmaya varıldı. Hollandalı çalıştırıcı, kulübü PSV ile olan sözleşmesini fesh etmeye çalışıyor. Cocu'nun Hollanda ekibini ikna edememesi halinde devreye Fenerbahçe girecek.
PSV'YE 1 MİLYON EURO TAZMİNAT ÖDENECEK
Sarı-Lacivertli Yönetim, bir an önce takımı yeni teknik adama emanet etmek istiyor. Bu nedenle 47 yaşındaki çalıştırıcının 1 yıllık ücreti olan 1 milyon Euro tazminat PSV'ye ödenerek bu iş bitecek.
Phillip Cocu'nun bu hafta İstanbul'a gelerek 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. "Futbolu tamamen Comolli'ye bıraktık" diyen başkan Ali Koç'un bu nedenle imza töreninde yer alması beklenmiyor. Hollandalı teknik adama imzayı sportif direktör Comolli attıracak.
Kaynak: haberinburada
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